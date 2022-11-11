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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in acı günü

AA

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in acı günü

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in vefat eden babası Oktay Karaahamet, toprağa verildi.

Bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Oktay Karaahmet için merkez Hacı Miktad Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karaahmet'in naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merkez yeni mezarlıkta defnedildi.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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