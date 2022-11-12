Giresunlu besiciye dördüz buzağı sürprizi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir besicinin ineği, dördüz buzağı doğurdu.

Damudere köyünde hayvancılık yapan Orhan Aslan'ın ineğine yaklaşık 9 ay önce Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nce suni tohumlama yapıldı.

Gece saatlerinde Aslan'ın doğumuna yardım ettiği ineği üçüz buzağı dünyaya getirdi. Bir süre sonra ineğin bir buzağı daha doğurmasıyla Aslan'ın sevinci dörde katlandı.

Aslan, ineğinin ayağa kalkamaması üzerine Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden yardım istedi. Veteriner sağlık teknikeri Fatih Duman'ın yaptığı tedavi ile inek ayağa kaldırıldı. Buzağıların yapılan muayenesinde ise herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

30 yıldır çiftçilik yapan Orhan Aslan, 2002 yılında ORKÖY desteği ile hayvan yetiştirmeye de başladığını söyledi.

Daha önce ikiz buzağısının olduğunu ancak dördüz buzağının kendisini çok şaşırttığını ifade eden Aslan, "Bir tane, iki tane, üç tane derken doğum tamam sandım. Aradan süre geçti hayvanda zorlanma var, baktım bir tane daha geliyor. Allah'ın bir nimeti, hepsi sağlıklı." dedi.

Aslan, ayağa kalkamayan ineğini tedavi eden ve aynı zamanda tohumlamayı da yapan Duman'a teşekkür etti.



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