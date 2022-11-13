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Giresun'un doğal ve kültürel değerleri ressamların eserleriyle tanıtılacak

AA

Giresun'un doğal ve kültürel değerleri ressamların eserleriyle tanıtılacak

GİRESUN (AA) - Azerbaycanlı ve Kırgız ressamlar, Giresun'un doğal ve kültürel noktalarını tablolarına yansıtarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak.

Geçmişten bu yana Giresun'un farklı bölgelerini resmeden, eserlerini açtığı sergiler vasıtasıyla sanatseverlerle buluşturan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'un tanıtımına katkı sağlamak için Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı ressam Teymur Ağalıoğlu ile Kırgız ressamlar Arstanbek Dukuev, Taalaibek Musurmankulov ve Talgat Bokoev'i kente davet etti.

Ressamlar Dereli, Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde yaylalar, şelaleler, göller gibi doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel varlıkları resmetti. Ortaya çıkan tablolar sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Milletvekili Sabri Öztürk, AA muhabirine, kültür sanatla yapılan tanıtımların insanlar için hafızalarda daha kalıcı olduğunu söyledi.

Giresun merkez ve yaylaların ardından Şebinkarahisar ilçesini tabloya yansıttıklarını ifade eden Öztürk, "Ressam arkadaşlarımız Şebinkarahisar merkezden kalenin siluetinin görüleceği şekilde bir çalışma yaptılar. Yağmurun ardından bulutlar, güneş ışığı ve gölge çok iyi oldu." dedi.

Öztürk, Şebinkarahisar'ın doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu vurgulayarak, "Eğribel Geçidi'nden sonra sonbaharın bütün tonlarının görüldüğü ormanlar, ağaçlar, vadiler, toprağın rengi bile farklı, bu hemen ressamlarımızın da dikkatini çekti. Zaten ressamlarımız doğada çalışıyorlar. Renk ve ışık üzerinden kendi kompozisyonlarını yapıyorlar." diye konuştu.

Ortaya çıkan tabloların asırlar boyu Giresun'u tanıtacağını aktaran Öztürk, "İnsanlar son dönemde yeni yerler, yeni tatlar arayışı içerisinde. Bu anlamda Karadeniz çok güzel bir yer. Bütün dünyadaki insanların öğrenmesi için bu tür tanıtımlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Giresun'u dört mevsim çalışmak istiyoruz"

31 yıldır Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Teymur Ağalıoğlu ise Türkiye'nin her tarafını dolaştığını ifade ederek, "Kırgız arkadaşlarımızla beraber, Giresun'u dört mevsim çalışmak istiyoruz. İleride de resim sergisi açmak ve sergilemek istiyoruz. Hem resimlerimizi hem de Giresun'u tanıtacağız." dedi.

Giresun'da resim için çok güzel manzaralar olduğuna dikkati çeken Ağalıoğlu, "Yurt dışında birçok yere gittim, gerçekten Türkiye'nin her tarafı cennet. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu güzellikleri koruyalım. Türkiye'de ne kadar resim yaptım bilmiyorum." diye konuştu.

Kırgızistan'dan gelerek Giresun'u resmeden Arstanbek Dukuev de Türkiye'de ve özellikle Karadeniz'de resim yapmanın hayali olduğunu söyledi.

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve ilerleyen dönemde tekrar gelerek resim yapmak istediğini dile getiren Dukuev, Karadeniz'in ressamlar için çok zengin bir yer olduğunu vurguladı.

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