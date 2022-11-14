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FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine "toprak analizi yaptırın" çağrısı

AA

FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine "toprak analizi yaptırın" çağrısı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındıkta verim, kalite ve karlılığı artırmak adına doğru gübreleme için toprak analizi yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın öncelikli koşulunun toprağı tanımak olduğu belirtildi.

Artan gübre fiyatları ve maliyetler nedeniyle doğru miktarda ve zamanında gübreleme yapılmasının kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeterli gübrelemenin ilk adımı ise bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp toprak analiz laboratuvarlarında analizlerinin yaptırılmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yanlış gübrelemenin zararlarına işaret edilerek, şunlar paylaşıldı:

"Fazla verilen besin maddesi, diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Ayrıca bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur. Dolayısıyla kalite, verim ve karlılığı artırmak, israf ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimiz toprak analizi yaptırmalıdır."

Toprak numune örneğinin bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması gerektiği aktarılan açıklamada, toprak örneklerinin bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 6-8 yerden, 0-20 santimetre ve 20-40 santimetre olmak üzere iki derinlikten alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan bu toprağın taş, odun, yaprak ve benzeri yabancı maddelerden temizlenerek homojen şekilde karıştırılması gerektiği, böylece doğru ve güvenilir bir analiz sonucunu elde etmenin mümkün olacağı vurgulandı.

Fındık üreticilerinin, toprak analizi hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın FİSKOBİRLİK kooperatifiyle iletişime geçebileceği de dile getirildi.

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