Giresun'da Fatih Caddesi yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da Fatih Caddesi yenileniyor

AA

Giresun'da Fatih Caddesi yenileniyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince Fatih Caddesi'nde altyapı ve üst yapı yenileme, yeşil kaldırım, aydınlatma ile otopark ceplerinin yer aldığı modern yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulancak Durağı mevkisinden başlayıp sahil kara yolu bağlantısıyla sona eren 800 metrelik cadde, 8 milyon liralık yatırımla tamamen yenilenecek.

Bölgedeki esnafın işlerinin aksatılmaması amacıyla üç etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede Bulancak Durağı-Hatun Camisi arası birinci etap, Hatun Camisi-Sazbeyi mevkisi arası ikinci etap, Sazbeyi mevkisi-sahil kara yolu arası ise üçüncü etap olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nin kentin en aktif caddelerinden biri olduğunu belirtti.

Caddenin, Gazi Caddesi'ne bağlantılı önemli bir nokta olduğunu aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Hem de Alpaslan Caddesi'ne yakınlığıyla oradaki insanların da yoğun kullandığı bir cadde. Aynı zamanda şehrimizin en eski caddeleri arasında. O anlamda bizim için hem ticari hem sosyal hem de ekonomik olarak çok ciddi bir aktivitesi var. Altyapısıyla üst yapısıyla aydınlatmasıyla altındaki su ve kanalizasyonuyla üst yapısında asfaltlama ve daha sonra kaldırımlarıyla begonitiyle güzel bir cadde haline getireceğiz. En sonunda da aydınlatarak hem ticari aktivitesine katkıda bulunacağız hem de şehrimizin genel anlamdaki ticari sıkışıklığını biraz daha kenarlara yayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Şenlikoğlu, "Finansmanın bir kısmını hibe şeklinde, bir kısmını da ticari kredi şeklinde İller Bankası üzerinden sağlayarak caddemizin şeklini değiştirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde bu tür prestijli caddeler oluşturarak, prestijli caddeler yapma furyamıza devam edelim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine "toprak analizi yaptırın" çağrısı
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine "toprak analizi ...
Giresun'un doğal ve kültürel değerleri ressamların eserleriyle tanıtılacak
YEREL HABERLER Giresun'un doğal ve kültürel değerleri ressamların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.