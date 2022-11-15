Giresun'da Fatih Caddesi yenileniyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince Fatih Caddesi'nde altyapı ve üst yapı yenileme, yeşil kaldırım, aydınlatma ile otopark ceplerinin yer aldığı modern yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulancak Durağı mevkisinden başlayıp sahil kara yolu bağlantısıyla sona eren 800 metrelik cadde, 8 milyon liralık yatırımla tamamen yenilenecek.

Bölgedeki esnafın işlerinin aksatılmaması amacıyla üç etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede Bulancak Durağı-Hatun Camisi arası birinci etap, Hatun Camisi-Sazbeyi mevkisi arası ikinci etap, Sazbeyi mevkisi-sahil kara yolu arası ise üçüncü etap olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nin kentin en aktif caddelerinden biri olduğunu belirtti.

Caddenin, Gazi Caddesi'ne bağlantılı önemli bir nokta olduğunu aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Hem de Alpaslan Caddesi'ne yakınlığıyla oradaki insanların da yoğun kullandığı bir cadde. Aynı zamanda şehrimizin en eski caddeleri arasında. O anlamda bizim için hem ticari hem sosyal hem de ekonomik olarak çok ciddi bir aktivitesi var. Altyapısıyla üst yapısıyla aydınlatmasıyla altındaki su ve kanalizasyonuyla üst yapısında asfaltlama ve daha sonra kaldırımlarıyla begonitiyle güzel bir cadde haline getireceğiz. En sonunda da aydınlatarak hem ticari aktivitesine katkıda bulunacağız hem de şehrimizin genel anlamdaki ticari sıkışıklığını biraz daha kenarlara yayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Şenlikoğlu, "Finansmanın bir kısmını hibe şeklinde, bir kısmını da ticari kredi şeklinde İller Bankası üzerinden sağlayarak caddemizin şeklini değiştirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde bu tür prestijli caddeler oluşturarak, prestijli caddeler yapma furyamıza devam edelim." ifadelerini kullandı.





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