Giresun'da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Z.K'nin Şebinkarahisar'ın Karaağaç köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Z.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.