Giresun'da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Z.K'nin Şebinkarahisar'ın Karaağaç köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Z.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.