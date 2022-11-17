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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gündüz belediyede çalışıyor, gece müzisyenlik yapıyor

AA

Gündüz belediyede çalışıyor, gece müzisyenlik yapıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Yağlıdere Belediyesinde beton, asfalt yol yapım ve kanalizasyon işlerinde görevli Alaettin Küpüç, mesai dışındaki zamanında müzisyenlik yapıyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünde işçi olarak görev yapan 52 yaşındaki Küpüç, bağlama ile başlayan müzik tutkusundan vazgeçmedi. Belediyedeki işlerini büyük özveriyle yerine getiren Küpüç, ilerleyen yıllarda müzisyenlikte kendini geliştirdi.

Gündüzleri kürek, kazmalarla yol ve kanalizasyon işlerinde çalışan Küpüç, akşamları kemençe eşliğinde söylediği türkülerle insanların hoş vakit geçirmesini sağlıyor.

Alaettin Küpüç, AA muhabirine, 13 yaşında ailesiyle göç ettiği İstanbul'da bağlama kursunda dersler aldığını söyledi.

Askerlikten sonra dönüş yaptığı memleketinde 1998'de Yağlıdere Belediyesinde temizlik işlerinde çalışmaya başladığını belirten Küpüç, 25 yıldır belediyede beton, asfalt yol yapımı, kanalizasyon, park ve bahçe işlerinde çalıştığını kaydetti.

Küpüç, bu işleri yaparken müzikte de kendini geliştirdiğini ifade ederek, bir arkadaşına ait orgla bu enstrümanı çalmayı öğrendiğini anlattı.

İlerleyen zamanlarda kemençe çalmayı da öğrendiğini dile getiren Küpüç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşımla düğünlere gittik, sonra ben kendi orkestramı oluşturdum. Mesai dışında düğün salonlarında, köylerde ve kafelerde çeşitli etkinliklere katılmaya başladım. Tabii benim asıl işim belediye, müzik hafta sonları oluyor. Belediyedeki işim her zaman önce geliyor, müzik de hobi gibi oluyor. Hem kendimi hem de vatandaşları eğlendirmiş oluyorum, hem hizmet hem eğlendirme oluyor."

Küpüç, merkezi New Jersey'de bulunan Türk Amerikan Giresunlular Derneği'nden, ABD'de müzisyen olarak çalışması için davet aldığını belirterek, "Bana '10 yıllık vizeyle Amerika'da kal.' dediler ancak kabul etmedim. 'Önce belediyenin işi' dedim. Burada mesleğime devam ediyorum." dedi.

Çevresindekilerin kendisine "Sende bitmez tükenmez bir enerji var" dediğini ifade eden Küpüç, "Ben de 'Maşallah deyin' diyorum. Bu Allah'ın vermiş olduğu lütuf. Elimizden geldiği kadar hem vatandaşa hem kuruma hizmet ediyorum. Bir insan çalıştığı işten zevk alırsa yorulmaz. Bir düğünde şarkı söylüyorsun, bir bakmışsın yüz kişi oynuyor, bu beni zaten motive ediyor, şarkının, türkünün ritmi de artıyor, ortaya güzel bir ambiyans çıkıyor." diye konuştu.

Alaettin Küpüç, çalışırken türkü söylediğini, bundan da mesai arkadaşlarının hoşnut olduğunu kaydederek, bunu alışkanlık haline getirdiğini, yürürken dahi istemsiz şekilde bazen türkü söylediğini anlattı.

Küpüç, emekli olduktan sonra müzisyenliğe devam edeceğini sözlerine ekledi.

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