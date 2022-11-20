Eğribel tünelinin tek tüpü yeniden ulaşıma açılıyor

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GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kasım sonu itibarıyla Eğribel tünelinin bir tüpünün yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde tünelin sağ tüpünün geçici olarak trafiğe açıldığını belirtti.

Tünelin sağ tüpünün kış şartlarında güvenli geçiş sağlamak amacıyla geçici olarak trafiğe açıldığını ancak sol tüp çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla kış bitiminde tekrar trafiğe kapatıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Bu yıl da kış aylarında Eğribel geçidini kullanacak vatandaşlarımızın kar, tipi ve fırtına nedeniyle yolda kalma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kasım ayı sonu itibarıyla tünelin sağ tüpü tekrar trafiğe açılacak. Eğribel tünelinin tamamı ise çevre bağlantı yollarıyla birlikte 2023 yılının mayıs ayına kadar hizmete açılmış olacak. Çalışmalar bu amaçla aralıksız devam etmektedir."





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