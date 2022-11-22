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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

AA

Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta, Devlet Destekli Tarım Sigortası döneminin 1 Kasım itibarıyla başladığını belirtti.

Son yıllarda fındıkta zirai don ve fırtına hasarları yaşadığını ifade eden Karan, üreticilere, zaman geçirmeden ürünlerini tarım sigortasıyla güvence altına almalarını tavsiyesinde bulundu.

Sigortanın çiftçilerin yararına olduğuna işaret eden Karan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticilerimiz iklimsel afetlerin neden olduğu ve hemen hemen her yıl ürünlerinde az veya çok kayıplara neden olan, don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi riskleri yaşamaktadır. Bu nedenle ürünlerinde oluşan kayıpları ise yalnızca TARSİM ile sigorta yaptırarak telafi edebilmektedir. Bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır."


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