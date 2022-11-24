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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun bakım servisleri için battaniye örüyor

AA

Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun bakım servisleri için battaniye örüyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Bulancak ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç, öğrenci ve velilerle Türkiye'deki hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servisleri için battaniye hazırlıyor.

Bulancak Barbaros İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Yonkuç, 2019'da sosyal sorumluluk projesi olarak "Bir Yumak Bin Can Isıtsın" projesini hayata geçirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği projeye geçen yıl yeniden başlayan Yonkuç, öğrenci ve velileriyle bugüne kadar binin üzerinde battaniye dokuyarak talepler doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine ulaştırdı.

16 yıllık öğretmen Yonkuç, AA muhabirine, 2018 yılında oğlunun yenidoğan yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında kuvözdeki battaniyenin ilgisini çektiğini söyledi.

Hemşirelerin battaniyelerin bağışçılar tarafından örülerek kendilerine teslim edildiğini söylediğini belirten Yonkuç, bu durumdan çok etkilendiğini ve bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaya karar verdiğini aktardı.

Yonkuç, "Bir Yumak Bin Can Isıtsın" ismini verdiği projesini velilerle paylaştığını ve çok güzel geri dönüşler aldığını ifade ederek, "Okul öncesi çocuklarla olduğumuz için şişle örülen ipler değil, parmakla örülen, tane tane ilmekli hazır ipleri tercih ettik. Bununla ilgili tam hazırlıklarımızı yaptık ve başladık. Fakat pandemi nedeniyle sınıf uygulamamız sona erdi. Geçtiğimiz yıl örme işlemine yeniden başladık." dedi.

Öğrencilerin yanı sıra velilerin de destek olduğuna dikkati çeken Yonkuç, "Projemiz ilçemizde ve il genelinde hızla yayıldı. Kargo ve iplik sponsorlarımız oluyor. İlerleyen süreçte bebek kıyafetleri de gelmeye başladı. Kimi hayırseverler iplik desteğinde bulundu, kimisi de battaniye örerek destek sağladı." diye konuştu.

- "Pandemi süreci olmasaydı bu sayı daha da fazla olacaktı"

Yonkuç, bir battaniyenin, ören kişiye göre 1 ila 3 gün arasında tamamlandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Her yıl eğitim öğretim döneminin başlangıcının ardından sınıfımızdaki çocuklarımız ve velilerimizle projemizi uygulamaya başlıyoruz. Bu zamana kadar binin üzerinde battaniye, taleplere göre Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine ulaştırıldı. Pandemi süreci olmasaydı bu sayı daha da fazla olacaktı."

Fatma Ezgi Yaşar Yonkuç, projeye desteklerinden dolayı Okul Müdürü Zafer Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Velilerden Dilek Urhan ise kendisine destek talebi geldiğinde çok mutlu olduğunu ve hemen kabul ettiğini belirterek, "Öğrenme sürecimiz zor oldu ama başardık. Böylesine güzel bir projeye destek verdiğim için çok mutluyum. Zamanla çığ gibi büyüdü. Her yerden destek alıyoruz." dedi.


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