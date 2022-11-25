AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "AK Parti'yi düşürelim de devlet düşsün. Cumhur ittifakını düşürelim de devlet düşsün, ülke düşsün' diyecek kadar kendinden geçmiş bir güruhla karşı karşıyayız." dedi.

Şen, partisinin Giresun il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Giresun ve ilçelerinde bulunduklarını söyledi.

AK Parti'nin seçim çalışmalarına çok önce başladığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Siyaset, bina dışında olursa o kadar üretken ve verimli olabiliyor. Ne kadar binanın içindeyseniz o kadar kötü, ne kadar binanın dışındaysanız, ne kadar insanlarla birlikteyseniz o kadar iyi, verimli. AK Parti bunu baştan beri yapıyor zaten. Bunu baştan beri böyle yaptığı için, 15 seçimin 15'ini de kazandı. Burada, Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik seviyesine çıkardığı liderliğinin çok büyük etkisi var. Çok eski bir teşkilatçı. İşin ruhunu çok iyi bilen bir siyasetçi. Dolayısıyla kendisi sürekli hareket halinde, teşkilatı da sürekli hareket halinde."

"AK Parti'yi düşürelim de devlet düşsün. Cumhur ittifakını düşürelim de devlet düşsün, ülke düşsün' diyecek kadar kendinden geçmiş bir güruhla karşı karşıyayız." diyen Şen, "Allah muhafaza eylesin. Bir parti seçilir, seçilmez, bir iktidar gelir, gider ama devletin, ülkenin baki olması gerekir. Bu ayrımı yapacak bir muhalefete ihtiyacımız var. Böyle olduktan sonra, yani 'benim ülkem yaşasın', 'ülkeme zarar gelecekse ben o siyaseti yapmam', 'siyaset meselesi değil öncelikli olan memleket meselesidir' diyen bir muhalefet olduktan sonra başımızın tacı ama maalesef biz böyle bir muhalefet göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin oy oranının yüzde 41-42 civarında olduğunu vurgulayan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur ittifakının şu anda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu net görüyoruz. Burada herhangi bir tereddüt yok. Yüzde 50'nin üzerine oturdu. Bir ara düşmüştü biliyorsunuz. AK Parti 34'e düşmüştü şimdi de 40'ın üzerindeyiz. Neden Cumhur ittifakı 55 olmasın. Olabilir ve bunu net görüyoruz. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile seçilmişti. Şimdi 52'nin üzerinde olması gerekmez mi? Bize yakışan o değil midir? Bugün onun için buradayız. Onun için burada ve başka illerde bu çalışmaları yapıyoruz. Biz milletimizin bu şekilde teveccüh göstereceğine inanıyoruz."

Şen, Giresun Belediyesini ziyaretinin ardından Giresun Belediyesi'nin Bilgi Evi binasının açılışına katıldı.

Gazi Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şen, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun bakım servisleri için battaniye örüyor
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencileri, yenidoğan yoğun bakım ...
Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan: "Lige verilen ara ilaç gibi geldi"
YEREL HABERLER Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan: "Lige verilen ara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.