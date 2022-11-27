Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinde 1. keson kuyu inşaatı tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde birinci keson kuyu inşaatının tamamladığı bildirildi.

Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, tesiste önemli çalışmalara imza atıldığı belirtildi.

Tesisin üst bölgesinde birinci keson kuyu inşaatının tamamladığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:



"İller Bankası tarafından tespiti yapılan noktada sondaj faaliyetlerine de devam ediliyor. Sondaj çalışmasının tamamlanmasının akabinde, çıkarılan sular şehir hattına entegre edilecek. Katı sıvı atık ve içme suları birliği tesiste olası kokuların, toz ve gürültünün önüne geçmek için rüzgar perdesi oluşturacak olan, boyları 3,5-4 metre uzunluğunda batı ladin çamlarının dikimi ise sürdürüyor."



Açıklamada, arıtma ünitesiyle entegre olacak ek atık su toplama havuzu ihalesinin yapıldığı ve en kısa sürede inşaat yapım çalışmasına başlanacağı da ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Çöp toplama alanının etrafına yapılması planlanan modern ring yolunun altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı, yolun asfaltlama çalışmaları da birlik tarafından sürdürülüyor. Tesisin doğu tarafından geçen Obakıran dere sınırı boyunca 5 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde, 280 metre boyunda drenaj hattı yapıldı. Drenaj hattının yapılmasıyla beraber oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacak."





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