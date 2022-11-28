Giresun'da kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Salbacak yönetimindeki 28 TK 900 plakalı kamyonet, merkeze bağlı İnişdibi köyünde uçuruma devrildi.

Sürücü Salbacak kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Tarık Dikmen, Gökhan Yamaner, Umut Kılınç ve Ali Sayın yaralandı.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, ölü ve yaralıların bulundukları yerden alınması için çalışma yürüttü.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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