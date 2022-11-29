TDP Genel Başkanı Sarıgül, Giresun'da gündemi değerlendirdi:

GİRESUN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisini güçlendirmek için dar bölge tercihli oy sistemine geçilmesi gerektiğini savundu.

Çeşitli programları kapsamında Giresun'a gelen Sarıgül, partisinin Görele İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, TDP'nin ihtiyaç üzerine kurulan bir parti olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik açıklamasıyla ilgili soru üzerine Sarıgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayırlı bir düşüncedir. Doğru bir düşüncedir. Ama tamamını kapsaması lazım ki kimse buruk kalmasın. Bu noktada özellikle ve özellikle Milli Savunma Bakanımızdan da ricamız şudur; sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşlarımız var. Uzman çavuşlarımız bayrağımızı ve toprağımızı korumak için büyük mücadele veriyorlar. Uzman çavuşlarımızın da mutlaka kadroya geçirilmesini şart olarak görüyorum."

Sarıgül, dün altılı masanın açıkladığı anayasa değişikliği önerisiyle ilgili TDP'nin görüşlerini ve düşüncelerini aktarmak istediğini dile getirerek, "Özellikle tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis ve bağımsız yargı, Türkiye Değişim Partisi olarak bizim kuruluştan bu yana söylediğimiz sözlerdir. Biz istiyoruz ki cumhurbaşkanımız tarafsız olsun, güçlü Meclis olsun ve bağımsız yargı olsun." diye konuştu.

Meclisi, milletvekillerinin güçlendireceğini ifade eden Sarıgül, "Milletvekillerini güçlendirdiğimiz zaman Meclisi daha da güçlendiririz. O nedenle özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisini güçlendirmek için dar bölge tercihli oy sistemine geçmek lazım. Halkla yurttaşlarımızla irtibatı olmayan milletvekillerinin kesinlikle parlamentoda olmaması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, altılı masanın açıklamış olduğu anayasa değişikliği önerilerinin bütünü itibarıyla Türkiye Değişim Partisi'nin programından alındığını savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisinin kuruluş amacı itibarıyla birçok benzer şeyleri aylardan beri söylüyoruz ama altılı masadan ve bütün siyasi partilerden dileğimiz şudur; dar bölge tercihli oy. Dar bölge tercihli oyda milletvekilleri hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden vatandaşlarımızla beraber olacak. Bu sistemde milletvekillerini göremiyoruz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Giresun milletvekili Giresun'da oturacak. Giresun milletvekili Giresunluların oyunu alıp da Ankara'da hava atmayacak, caka satmayacak."



Mustafa Sarıgül, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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