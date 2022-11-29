Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, sanık Hüseyin Can Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de hazır bulunduğu duruşmada, sanık Hüseyin Can Gökçek hakkında Adli Tıp Kurumu üst kurulunca akıl sağlığının yerinde, zeka geriliğinin saptanmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair verilen raporlar dosyaya eklendi.

Kurumun raporuna itiraz eden sanık Gökçek'in, tam teşekküllü ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden yeniden rapor alınmasına yönelik talebi ise mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savcılık mütalaası için 29 Aralık'a ertelendi.

- İddianame

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer veriliyor.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydediliyor.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtiliyor.

- Olay

Ankara'dan Giresun'a gelerek, Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

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