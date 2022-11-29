TDP Genel Başkanı Sarıgül Giresun'da esnafı ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Sarıgül, Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, 9 Nisan tarihinde TDP'nin genel merkezinden bir af çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Af taleplerinin siyasi değil, vicdani bir talep olduğunu belirten Sarıgül, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin af talebimizle ilgili açıklamalarına çok teşekkür ediyorum. Son derece değerli ve bizim için kıymetlidir. Diğer siyasi partilerin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu bu afla ilgili temennilere açık ve net bir şekilde katılmaya davet ediyorum." dedi.

"Bayrağımıza karşı, toprağımıza karşı işlenmiş suçlar bu af talebinin dışındadır." ifadesini kullanan Sarıgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle uyuşturucu baronları bu af talebinin dışındadır. Yine ulusal birliğimize karşı işlenen suçlar bu af talebinin karşısındadır. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem. Kardeşlik hukuku için bu af çağrımıza bütün yurttaşlarımızın destek vereceğine inanıyorum. Şu anda 76'ncı cezaevinin önündeyim ve Giresun cezaevinin önünden bütün ulusuma sesleniyorum. Benim vicdanlı devletime, merhametli devletime sesleniyorum. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem"

Daha sonra kent merkezine geçen Sarıgül, bir giyim mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Mustafa Sarıgül, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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