Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda N.A, H.Y. ve Z.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 862 gram esrar ile çeşitli hastalıklarda kullanılan bir miktar hap kapsülleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A. ve H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Z.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.