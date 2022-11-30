Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda N.A, H.Y. ve Z.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 862 gram esrar ile çeşitli hastalıklarda kullanılan bir miktar hap kapsülleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A. ve H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Z.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.