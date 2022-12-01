Piraziz'de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

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GİRESUN (AA) - Piraziz ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Piraziz Fahri Tanıtım Kurulu toplantısı yapıldı.

İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda organize edilen toplantıda, TSKGV Piraziz Fahri Tanıtım Kurulu Genel Sekreteri Gürhan Cabbar tarafından katılımcılara TSKGV'nin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Tanıtımın ardından İlçe Kaymakamı ve TSKGV Piraziz Fahri Tanıtım Kurulu Fahri Başkanı Kezban Yerlikaya, TSKGV Piraziz Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Esat Ayyıldız ve kurul üyelerine tanıtım kartlarını verdi.

Toplantıya kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, okul idarecileri, polis ve askeri personel katıldı.





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