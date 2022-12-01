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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğribel Tüneli'nin tek tüpü tekrar ulaşıma açıldı

AA

Eğribel Tüneli'nin tek tüpü tekrar ulaşıma açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasında ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin sağ tüpü yeniden ulaşıma açıldı.

Kışın tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ni bertaraf ederek vatandaşlara güvenli ulaşım sağlamak üzere inşa edilen tünelin 5 bin 900 metrelik sağ tüpü, 28 Aralık 2021'de tamamlanarak çift yönlü trafiğe açıldı.

Kış boyunca vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan tünel, ilkbaharda sol tüpte devam eden çalışmalardan dolayı kapatıldı.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yapımı süren tünelin sağ tüpü, kış aylarına girilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Tamamlandığında çift tüp şeklinde toplam 11 bin 810 metre uzunluğunda olacak tünelin sol tüpündeki çalışmalar devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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