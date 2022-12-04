Giresun Belediyesinden baca temizliği uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bacaların yılda iki kez temizlenmesinin hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Bu işlemin mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugüne kadar bacanızı temizletmediyseniz, mutlaka temizletmeyi ve kontrol ettirmeyi unutmayınız. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan çatı ve ev yangınlarının büyük ve önemli bölümü temizlenmeyen bacaların tutuşması sonucu meydana gelmektedir. Kış aylarında yakılacak soba ve kaloriferlerin bacaları kış mevsimi başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez temizlenmelidir. Bunun yanı sıra doğal gaz bacalarının da düzenli olarak temizletilmesi, bakım ve onarımların zamanında yaptırılması ve ayrıca zehirlenme olaylarına karşı doğal gaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekmektedir."





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