Giresun'da "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Görele Belediyesince düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan ressamların eserlerinin yer aldığı "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı.

Can Akengin Sanat Galerisi'nde 10 gün açık kalacak sergide AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 ressama ait 80 eser yer alıyor.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, açılışta yaptığı konuşmada, 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde gerçekleştirilen sanat çalıştayı ile birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

Görele'nin kültür ve sanatta kendisini ispatladığını vurgulayan Erener, katılımcı ressamlara teşekkür etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'da önemli bir organizasyona imza atıldığını ve önümüzdeki süreçlerde bu etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.