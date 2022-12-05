Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 53 liradan başladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yeni haftada fındığın kilogramının serbest piyasada 53 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine, serbest piyasada 46 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatının, son 2 haftadır yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.

Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini ifade eden Bölük, gelecek haftalar için ürünle ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

Bölük, bir kısım üreticilerin TMO'yu tercih ettiğini kaydederek, ofisin alım yapmasıyla arz fazlası fındığın piyasadan çekilmesini sağladığını sözlerine ekledi.

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