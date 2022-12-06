Ticaret borsalarında yaklaşık 390 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde yaklaşık 390 bin ton fındık işlem gördü.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, ağustos-ekim 2022 döneminde borsalarda 389 bin 743 ton fındık satıldı.
En fazla işlem 88 bin 555 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 69 bin 962 tonla Ordu, 57 bin 120 tonla Düzce/Bolu ve 42 bin 804 tonla Giresun izledi.