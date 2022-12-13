MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GİRESUN (AA) - MHP Giresun İl Başkanlığı'na Mahmut Karakuş getirildi.

Milletvekilliği aday adaylığı için MHP Giresun İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ertuğrul Gazi Konal, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, görev yaptığı dört yılı değerlendirdi.

Yeni dönemde milletvekili aday adayı olarak partinin, il ve ilçe yöneticilerinin emrinde olduğunu belirten Konal, şunları kaydetti:

"Genel merkezimize kabul edilen istifamdan sonra boşalan il başkanlığı koltuğuna, değerli il yöneticilerimizin oy çokluğu, Genel Başkanımızın oluru ile Mahmut Karakuş'un devam edeceğini büyük bir sevinçle paylaşıyorum. Partimizin her kademesinde görev almış, tecrübesi ile bize her daim yol göstermiş eski İl Başkanımız Mahmut Karakuş ve değerli yönetimin önümüzdeki seçimlerde büyük gayret gösterip başarı ile seçimi sonuçlandıracaklarından şahsım adına şüphem bulunmamaktadır."

Karakuş ise birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini vurgulayarak, "Hepimiz bir tarafından tutarsak bu yükü çok kolay kaldırırız ama herkes bir tarafından çekerse, 'Ben yokum, benim dediğim olmadı.' olursa yapamayız, kaldıramayız, yine Giresun makus talihine yenilir. Bir milletvekili çok önemli. Ertuğrul başkan istifa etti, fedakarlık yaptı garantisi yok, ama burada şu garanti var, kim olursa olsun bu teşkilat dimdik ayakta duracak, bu sözü veriyorum." dedi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.