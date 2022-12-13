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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da sahil şeridine 9 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor

AA

Giresun Belediyesince yürüyüş ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla sahil bandına 9 kilometre boyunca "Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi" uygulanıyor.

Giresun'da sahil şeridine 9 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince yürüyüş ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla sahil bandına 9 kilometre boyunca "Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi" uygulanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin batı yakasındaki Hüseyin Restoran ile doğu yakasındaki Plajlar Bölgesi arasında kalan 9 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce 17 kilometrelik sahil şeridi boyunca tamamlanan ve büyük beğeni toplayan aydınlatma sisteminin ardından kullanıma sunulacak bisiklet ve yürüyüş yoluyla sahil kesimi daha konforlu ve hareketli hale gelecek.

Karayolları onaylı start verilen beton zeminli projede bisiklet yolu mavi, yürüyüş yolu ise yeşil olarak renklendirilecek.

Proje kapsamında Karadeniz Sahil Yolu ile bisiklet ve yürüyüş yolu arasında 1,5 metrelik güvenlik amaçlı peyzaj düzenlemesi yapılacak, bisiklet yolu gidiş geliş 2 parkur, yürüyüş yolu ise tek parkur olarak uygulanacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve geldikleri günden bu yana şehre prestij kazandıracak projelere imza attıklarını ve sahil bölgesindeki tüm sosyal donatıları yenilediklerini belirtti.

Vatandaşların bisikleti ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Şenlikoğlu, "Yayalarımız için de yürüyüş yolu ile Giresun'umuza yakışan bir sahil şeridi oluşturuyoruz. Giresun'umuza yakışır işler ve projeler yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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