Giresun Valisi Ünlü, Sis Dağı Yaylası ve Gölyanı Obası'nda incelemelerde bulundu

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GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Sis Dağı Yaylası ile Gölyanı Obası'nda incelemelerde bulundu.

Yörenin önemli turizm merkezlerinden Sis Dağı Yaylası'nda inceleme yapan Ünlü, yayla yolunun Giresun İl Özel İdaresi'nin 2022 yatırım programı kapsamında olduğunu söyledi.

Ünlü, bölgede 4 kilometre beton yol yapıldığını, alt ve üst yapı çalışmalarının da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, proje maliyetinin 10 milyon 500 bin lira olduğunu aktardı.



Yağlıdere ilçesine bağlı Gölyanı Obası'nı da ziyaret eden Ünlü, Çakrak Kilisesi'ndeki restorasyon ve diğer çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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