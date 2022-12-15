TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Giresun Belediyesini ziyaret eden Şentop, belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu'ndan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Giresun Valiliğine ziyarette bulunan Şentop, Vali Enver Ünlü ile bir süre görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra GİRSAN Makine ve Hafif Silah Sanayi Ticaret AŞ'nin Bulancak ilçesindeki Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasında incelemelerde bulundu.

Şentop’a ziyaretlerinde, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.