Espiye'de din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi

GİRESUN (AA) - Espiye'de imam ve müezzinlere yönelik olumlu düşünme, stresle baş etme yöntemleri ile özgüven geliştirme konularında seminer düzenlendi.
Yazar Zekeriya Beşirli, Müftülük Konferans Salonunda organize edilen seminerde, özgüvenin büyüyüp gelişebilen, kazanılabilen bir özellik olduğunu belirtti.
Özgüvenin bireylerin hem sosyal ilişkilerini hem de akademik başarılarını etkilediğini vurgulayan Beşirli, her zaman olumlu düşünmeye odaklanmak gerektiğini aktardı.
Seminere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve diğer ilgililer de katıldı.