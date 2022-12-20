Görele'de "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görele'de "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı

AA

Görele'de "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı

GİRESUN (AA) - Görele Belediyesince Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan ressamların eserlerinin yer aldığı "Yedi Renk Giresun" resim sergisi açıldı.

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Bedri Rahmi Eyüpoğlu Sergi Salonu'nda 10 gün ziyarete açık olacak sergide, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 ressama ait 80 eser yer alıyor.

Öztürk, sanatın insanlarla buluşmasını çok önemsediğini belirterek, Görele'nin doğal güzelliklerini tuvale aktardıklarını söyledi.

Bunun bir başlangıç olduğunu dile getiren Öztürk, "Daha fazla sanatçının katılacağı, daha geniş çalıştaylar yapmak istiyoruz. Sanatçılar bulunduğu yeri güzelleştirirler, ülkenin güzelliklerini insanlara aktarırlar. Toplum olarak hepimizin estetik bakışa ihtiyacı var. Toplum olarak her şeye estetik olarak bakarsak bulunduğumuz yeri güzelleştiririz." dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde gerçekleştirilen sanat çalıştayında birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını aktardı.

İlçenin kültür ve sanatta kendisini ispatladığını vurgulayan Erener, şunları kaydetti:

"İlçemizin doğal güzelliklerini resmeden, onları dünyaya tanıtan, özellikle gelip görenlerin aşık olduğu 'Delikli Taşın' bile tuvallere aktarıldığı muhteşem bir çalışma oldu. Yakın zamanda da Görele doğumlu olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ismini taşıyan güzel bir çalıştaya imza atacağız ve Görele'nin ismini her zaman olduğu gibi sanatta duyurmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Espiye'de din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Espiye'de din görevlilerine yönelik seminer ...
Restore edilen tarihi okul önünde 90 yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi
YEREL HABERLER Restore edilen tarihi okul önünde 90 yıl önceki ...
Giresun'da su tahliye borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Giresun'da su tahliye borusuna sıkışan köpek yavrusu ...
Giresun'da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Giresun'da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.