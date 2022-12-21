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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Perez, Arias, Faruk Can Genç, Mejia, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 46 Borja Sainz), Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Sergio), Savicevic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Bajic)

Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan (Dk. 90+1 Miraçcan Yavuz), Yusuf Erdem Gümüş, Muhammet Yeşil, Kadir Turhan (Dk. 90+1 İlke Nelik), Onur Karakabak, Erdem Dikbasan (Dk. 90+1 Berke Özgün), Abdullah Balıkçı, Sadık Arda Yılmaztürk, Mustafa Diler, Ömer Kuşan (Dk. 68 Tugay Adamcıl), Fatih Aktay

Goller: Dk. 10 ve 32 Ömer Kuşan, Dk. 50 ve 68 Abdullah Balıkçı, Dk. 84 Fatih Aktay (penaltıdan) (Teco Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Talha Ülvan, Dk. 63 Sergio, Dk. 74 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 55 Kadir Turhan, Dk. 53 Onur Karakabak (Teco Karacabey Belediyespor)


GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında, TFF 2. Lig ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor deplasmanda Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Onur Karakabak'ın ara pasında Ömer Kuşan kontrol ettiği topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1

32. dakikada Abdullah Balıkçı'nın defansın arkasına attığı uzun pasta Ömer Kuşan topu kontrol etti ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada kaleci Hüseyin Arslan'ın uzun pasında Bitexen Giresunspor defansından seken top Abdullah Balıkçı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-3

68. dakikada Sadık Arda Yılmaztürk'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdullah Balıkçı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

83. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Abdullah Balıkçı ceza sahası içerisinde Hayrullah Bilazer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi. 84. dakikada topun başına gelen Fatih Aktay, topu ağlarla buluşturdu: 0-5

Karşılaşma konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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