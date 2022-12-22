Giresun Barosu Tiyatro Kulübü Görele'de oyun sahneledi

GİRESUN (AA) - Giresun Barosu Tiyatro Kulübü tarafından Görele ilçesinde oyun sahnelendi.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu'nun yönettiği "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Giresun Baro Başkanı Soner Karademir ve diğer avukatların oynadığı oyun, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Barosu Tiyatro Kulübü tarafından oynanan oyunda rol alan meslektaşlarını emeklerinden dolayı kutlayarak, başarılar diledi.