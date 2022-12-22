Espiye'de din görevlilerine yönelik "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu düzenleniyor

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GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğünce "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu düzenleniyor.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 din görevlisinin katıldığı ve 3 ay sürecek kursta, Kur'an-ı Kerim okumaları, talim ve tecvid uygulamaları, ezber okumaları, Kur'an-ı Kerim meal okumaları, ilmihal dersleri, hitabet esasları ve dini musiki dersleri verileceğini söyledi.

Okumanın önemine değinen Gülbe, "Din görevlileri temsil makamıdır, güçlü bir şahsiyet olabilmek için kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Kamil, kişilik ve erdem sahibi bir din görevlisinin sokaktaki yürüyüşü, duruşu, konuşması bile derstir." dedi.

Kursa gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı din görevlilerine teşekkür eden Gülbe, "Bizler toplumda önder olarak hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Rabbimizin kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmekle görevlendirildik. Bu görevi en güzel biçimde yerine getirmekle mesulüz, bu kurslar sayesinde görevimizde başarı sağlayacağız." diye konuştu.



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