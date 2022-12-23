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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da hastanenin giriş kapısına metal dedektör kuruldu

AA

Giresun'da hastanenin giriş kapısına metal dedektör kuruldu

GİRESUN (AA) - Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş kapısına metal dedektör kuruldu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nın onay ve talimatlarıyla hastaneye kapı tipi metal dedektör kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin başında durduğu kapı tipi ve el tipi metal dedektörler ile istenmeyen olaylara engel olabilecek düzenlemenin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulum yapılan metal kapı dedektörleri X-Ray cihazlarından tamamen farklıdır. İçinden geçtiğimiz kapı şeklindeki bu dedektörlerde metalik objeleri tespit edebilmek için düşük yoğunluklu manyetik alan kullanılır. Üzerinizde metal bir cisim varsa manyetik alanı kapatarak ötmeye başlar. Asla radyasyon içermez. Bu nedenle bebeklere ya da rahim içindeki fetuse zarar vermezler. El tipi dedektörler de aynı mantıkla çalıştıklarından zararlı değildir. İlimize ve hastanemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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