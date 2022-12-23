Yağlıdere'de, "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" finali yapıldı

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GİRESUN (AA) - "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" finali, Yağlıdere ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Bük Mahallesi Kahyaoğlu Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, Giresun ve ilçelerinden 16 öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada birinciliği Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Bayram, ikinciliği Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Günaydın, üçüncülüğü ise Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Şükrü Beyaz elde etti.

Yağlıdere Müftüsü Abdullah Bal, yarışmaya katılan öğrencilerin güzel yerlere geleceğine inandığını söyledi.



Yarışmacılardan her birinin gönüllerin birincisi olduğunun altını çizen Bal, öğrencileri tebrik etti.



Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Kerim Bıyık, Giresun Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz ve Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk'ün de katıldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.



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