AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Eroğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ile makamında görüştü. İkili burada bir süre sohbet etti. Ünlü, görüşmenin sonunda Eroğlu'na içerisinde fındık bulunan sepet hediye etti.
Daha sonra Giresun Belediyesi'ne ziyarette bulunan Eroğlu, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenlikoğlu, kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili Eroğlu'na bilgiler aktardı.
Ziyaretlere AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı da katıldı.