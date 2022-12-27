Espiye'de köy grup yolunda hasar onarım çalışmaları devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek köy grup yolunda onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tengir, AA muhabirine, 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinde yolda hasarların meydana geldiğini belirtti.

Afet nedeniyle başlatılan altyapı ve üst yapı onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Tengir, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaresi, Karayolları ve Giresun AFAD Müdürlüğü tarafından grup yolunda 145 bin metreküp istinat duvarı,110 bin metreküp sanat kazısı, 250 bin metreküp dolgu ile 43 bin metreküp demirli beton yapıldı. Köprü onarım çalışmaları da devam ediyor."



Tengir, grup yolundaki çalışmalar için sağlanan desteklerden dolayı ilgililere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.