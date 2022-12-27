CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Giresun'da partililerle buluştu

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GİRESUN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Giresun'da partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, CHP Giresun İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'yi karış karış gezerek her yerde vatandaşların sorunlarını tespit etme ve partisinin çözüm önerilerini anlatma noktasında aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Bu aşamada 81 ili gezdiklerini ifade eden Nazlıaka, "Şimdi ikinci turumuzu tamamlıyoruz, 407 ilçeye gittik, bugün Giresun'da üç ilçe ziyaretimiz olacak, dolayısıyla hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Nazlıaka, hızla örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek "Tüm illerde, ilçelerde örgütlendik ve son bir yıl içerisinde partimize 110 bin yeni kadın üye kattık, katmaya da devam ediyoruz. Kadın, erkek, genç kısacası üye sayımızı her yerde katlaya katlaya devam ettiriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak her geçen gün tüm ülkeyi kucaklayacak, ayrılığın gayrılığın olmadığı bir Türkiye inşası için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm kadroları, projeleri ve politikalarının hazır olduğunu dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yani bu politikalar yazıldı, 5 Ocak'ta hükümet programımız açıklanacak, yani iktidara geldiğimizde millet masası olarak neleri hayata geçireceğiz, hangi politikaları uygulayacağız, bunları hangi ideolojik sağlamlıkla hayata geçireceğiz, bütün bunlar anlatılacak ve mutabık kala kala ilerliyoruz. Şu anda çalışmanın yüzde 90'ı tamamlandı diyebilirim, bu kadar hazırız. Seçim gerçekleşip de iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte ne yapacağımız, ilk bir hafta içinde ne yapacağımız, ilk yüz gün içinde ne yapacağımız, ilk bir yıl içinde ne yapacağımız ve beş yıllık iktidar süresince ne yapacağımız şu an çok net. Dolayısıyla birçok projemizle seçime hazırız."





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