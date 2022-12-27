Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzerine çıkmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzerine çıkmak

AA

Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzerine çıkmak

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligin ilk yarısında 20 puanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, haftalar ilerledikçe takım uyumunu sağladıklarını belirtti. Son üç maçta alınan 7 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Keleş, önlerindeki Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

Keleş, bu maçı kazandıkları takdirde iyi bir avantaj yakalayacaklarını ifade ederek, "Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz, içeride seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde üç puan olacaktır." dedi.

Bir gazetecinin ilk yarı puan hedefiyle ilgili sorusuna Keleş, "İlk yarıdaki hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmek, şu an 16 puandayız, kazanabileceğimiz kadar maç kazanacağız. Ligin ikinci yarısı zorlu geçeceği için ne kadar çok puan toplayabilirsek bizim için iyi olacak. Tabii ki devre arası var, transfer dönemi var, takviye yapabilirsek bizim için iyi olacak." yanıtını verdi.

Keleş, stoper Sergen Piçinciol'un takımdan ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Sergen uzun zamandır zaten hep teklifler olduğunu, gitmek istediğini söyledi. Kulübümüz de bu dönemde ona izin verdi, 'Takım bulabilirsin.' diye ama bizim oyuncumuz, biraz da ufak sakatlığı vardı, onun tedavi sürecini geçiriyor. Dediğim gibi Sergen ile alakalı ilerleyiş bu şekilde. Gitmek istiyordu, teklifler vardı, değerlendirecek, biz de değerlendireceğiz, ona göre ilerleyeceğiz diyebilirim bu konuda."


- Kaptan Onurcan Piri: "Giresunspor olarak mücadele takımıyız"

Takım kaptanı Onurcan Piri ise geçen hafta deplasmanda Hatayspor karşısında aldıkları bir puanın ilerleyen haftalar için avantaj olacağını düşündüğünü aktardı.

Genç bir takım olduklarını kaydeden Piri, "Aslında baktığınızda çok bir idman temposuna da ihtiyacımız yok çünkü genciz, enerjimiz var, o yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi mücadele önemli, biz Giresunspor olarak mücadele takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Giresun'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Giresun'da ...
Espiye'de köy grup yolunda hasar onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Espiye'de köy grup yolunda hasar onarım çalışmaları ...
Giresun'da doğada yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Giresun'da doğada yaralı bulunan atmaca koruma altına ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, ...
Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 58 liradan başladı
YEREL HABERLER Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 58 liradan ...
Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik 8 proje hazırladı
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi fındıkta acil sorunlara yönelik ...
Espiye Devlet Hastanesi'nde 25 doktor sağlık hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER Espiye Devlet Hastanesi'nde 25 doktor sağlık hizmeti ...
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan, Hatayspor maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan, Hatayspor maçını ...
Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.