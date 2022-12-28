Giresunspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

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GİRESUN (AA) - Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.



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