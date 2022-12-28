Fındık üreticilerine devlet destekli tarım sigortası yaptırmaları çağrısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigorta yaptırarak ürünlerini güvence altına almaları çağrısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da başlayan fındıkta sigorta başvurularının 28 Şubat 2023'de sona ereceğini belirtti.

Giresun ve Türkiye için son derece önemli, stratejik bir ürün olan fındıkta mevsimsel değişikliklere bağlı olarak son yıllarda zirai don ve fırtına hasarının yaşandığını kaydeden Karan, "Önümüz kara kış. Olası zirai dona karşı ürünümüzü TARSİM kapsamında sigortalatalım ve uykusuz bir kış geçirelim." ifadelerini kullandı.

Üründeki kayıpların devlet destekli tarım sigortasıyla giderildiğine işaret eden Karan, şunları kaydetti:



"Fındık üreticilerimiz iklimsel afetlerin neden olduğu ve hemen hemen her yıl ürünlerinde az veya çok kayıplara neden olan don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi riskleri yaşamaktadır. Bu nedenle ürünlerindeki oluşan kayıpları ise yalnızca TARSİM ile sigorta yaptırarak telafi edebilmektedir. Yüzde 67'ye varan devletin prim desteği ile Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır."



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