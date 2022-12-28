Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünlü, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen Ünlü, çevre yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Ünlü, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çevre ve yaşamla ilgili insanların, canlıların hayatına dokunan çok güzel fotoğraflar yakalamış olduğunu ifade eden Ünlü, "Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığımı söyleyebilirim ama önceliğimiz milli gururlarımız. Ben bu üç fotoğrafı ödüle daha yakın ve daha layık gördüm ama tüm fotoğraflar çok güzel. Anadolu Ajansının tüm foto muhabirlerini ve muhabirlerini gönülden tebrik ediyorum." dedi.





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