Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hüseyin Can Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gökçek, son savunmasında, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Pişmanlığımı daha önceki duruşmalarda dile getiremedim. İfademde de eksik cümleler kurdum. Soğukkanlılıkla işlemedim. Ölümü hak ediyorum. Kısasa kısas olmasından yanayım. Ailemin yüzüne bile bakamıyorum böyle bir suç işlediğim için. Psikolojim bozuk. Çok pişmanım bunu yaptığım için." diye konuştu.

Savcılığın mütalaasını sunduğu duruşmada, aile avukatları sanığın canavarca hisle, tasarlayarak ve kasten çocuğu öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı. Hüseyin Can Gökçek'e maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında da haksız tahrik indirimi uygulamadı.

- Olay

Ankara'dan Giresun'a gelerek, Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor. Bu davanın gelecek duruşması, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak 2023'de görülecek.



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