Giresun'da lise öğrencilere yönelik "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bulancak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar öğrencilere meslekleriyle alakalı bilgilendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Mustafa Sarı, yaptığı konuşmada, meslek tanıtım günlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz için, istek ve yeteneklerini anlamak açısından etkinliğin önemi büyüktür. Gerek eğitim süreçlerinde gerekse eğitim sonrası kariyer basamaklarında gençlerimizin hep yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Sarı, etkinliğe katkı sunan kurum ve kişilere de teşekkür etti.

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