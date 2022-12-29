Karadeniz'de 5 ilde EYT'li vatandaşlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu

GİRESUN (AA) - Giresun, Trabzon, Ordu, Bayburt ve Artvin'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine gelmeye başladı.

Giresun'da SGK İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan Sebahattin Kandemir, AA muhabirine, 62 yaş yerine düzenlemeyle 48 yaşında emekli olabileceğini söyledi.

Esnaf olduğunu belirten Kandemir, "Nasip olursa 50 yaş dolmadan askerlik ödemelerimizi yapıp borçlarımızı ödeyip emekli olacağız. Güzel oldu, esnaflığa tabii ki devam edeceğiz, en azından yüksek prim ödemelerimiz olmayacak, bize güzel bir katkı olacak." dedi.

Hüseyin Yılmaz ise memnuniyetini dile getirerek, "Vatana, millete hayırlı olsun, gerçekten güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Ahmet Öztürk de geçmiş prim borçlarını ödeyip emekli olmaya hak kazanacağını kaydederek, "4-5 kişilik bir aile için emekli maaşı bir şey ifade etmez, yine çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan tabii ki bir desteği olacak emekli maaşının." diye konuştu.

- Trabzon

Trabzon'da EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binasına gelmeye başladı.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, SGK'ye başvuruda bulundu.

49 yaşındaki Ünsal Örsal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla milyonlarca insanın çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Devletimizin arkamızda olduğunu hissettik. Erken yaşta böyle bir imkana kavuşmak güzel. Çalışma ortamında çoğu insan bunu yaşıyordur, 50 yaş yıpranma gibi bir durum var aslında, ruhen yoruyor. İnsanlar yoruyor, iş ortamı yoruyor. Böyle bir eşik çok güzel geldi, yani seçimle beraber 2023'le beraber bakış açımız değişti dünyaya."

Askerlik ve yurt dışı borçlanmasını hesaplatmak için başvuruda bulunan 42 yaşındaki Coşkun Çakır da "Şu anda askerlik borçlanmasıyla beraber yurt dışı borçlanmasını da yapınca 1 yıl açığım kalıyor. 42 yaşındayım, 43 yaşında emekli olacağım. Çok güzel bir şey, yıllardır çalışıyorum. Emekliliğimiz karşılığı oldu, çok sevindik. Emekli olduk ama daha genciz çalışmaya devam edeceğiz, durmak yok, yola devam." dedi.

- Ordu

Ordu SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu.

Kuruma gelerek düzenleme hakkında bilgi alan Aydın Yıldırım, "Tabii ki düzenlemeyi memnuniyetle karşıladık. Ben sayının bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Aslında rakamın daha düşük olduğunu düşünüyordum. Ama 2 milyonun üzerinde bir sayı denk geldi. Bence güzel bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, SSK Müdürlüğünde sevinç halinde kuyruklara girilmesinin insanın hoşuna gittiğini vurgulayarak, "Yani insanlar yıllardır bunu beklemiş, elinde olan bu imkan alınmış zamanında. Bu imkan şimdi verilince doğal olarak onlar da mutluluk duyuyorlar. Doğal olarak ben de sevindim." diye konuştu.

Dursun Aksu da bekledikleri düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle açıklandığını ve bunun üzerine ilgili kuruma hesaplama yaptırmaya geldiğini anlatarak, açıklamanın Türkiye'yi sevince boğduğunu ifade etti.

- Bayburt

Bayburt'ta sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vererek yetkililerden bilgi aldı.

49 yaşındaki Barış Keskin, "2016'da günüm doldu, bekliyorduk yasayı. Yaş şartını kaldırdılar, benim gibi birçok arkadaşımız emekli olacak, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

47 yaşındaki Hakan Yağmurdereli de 1996'da sigorta girişinin yapıldığını, askerlik borçlanması da yaparak emekli olabileceğini söyledi.

Yağmurdereli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- Artvin

Artvin'de de vatandaşlar mesai saatinin başlamasıyla SGK binasına gelmeye başladı.

Ali Naci Taş, EYT açıklamasının ardından emekli olup olamayacağını öğrenmek için SGK'ye geldiğini belirterek, "Yıllardır süren bir hak mahrumiyeti vardı. Bu giderildi, iyi de oldu. Bu karara çok sevindik. Mutlu olduk. Hayırlı, uğurlu olsun. Askerlik borçlandırmasını yaptıracağız. Şartlarımız uyarsa emekli olacağız." dedi.

Kadir Öztürk ise dün akşam Cumhurbaşkanının verdiği iyi haber sonrasında bugün SGK'ye gelerek başvuru yaptığını söyledi.

Öztürk, EYT uygulamasının kendisi için sürpriz olduğunu ve çok heyecanlandığını dile getirerek, "Beklemiyordum, milletimiz, ülkemiz için hayırlısı olsun. Güzel bir şey. Buraya gelerek başvurumuzu yaptık, bilgi aldık." diye konuştu.





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