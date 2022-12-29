Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas, Bajic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Veliu, Maxim, Figueiredo

Gol: Dk. 24 Sergio (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kitsiou, Dk. 33 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 22 Arias (Bitexen Giresunspor),





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





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