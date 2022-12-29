Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Görkem Sağlam (Dk. 72 Savicevic), Mejia, Sergio (Dk. 90+7 Doğan Can Davas), Borja Sainz (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Kuwas (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 90+6 Kadir Seven)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Tosca), Veliu (Dk. 69 Sagal), Maxim, Figueiredo

Goller: Dk. 24 Sergio, Dk. 90+5 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 52 Veliu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kitsiou, Dk. 33 Furkan Soyalp, Dk. 78 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 22 Arias, Dk. 49 Görkem Sağlam, Dk. 56 Borja Sainz, Dk. 80 Savicevic, Dk. 90+8 Kuwas (Bitexen Giresunspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

52. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Veliu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Savicevic'in sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Günay Güvenç köşeye giden topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+5. dakikada Sergio rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden pasında boş pozisyonda topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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