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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

AA

Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, elde edilen 3 puanı yeni yıla girerken Giresunspor camiası ve taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta sahadan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Son 4 maçta 10 puan topladıklarını hatırlatan Keleş, "Maça iyi başladık. İlk yarı iyi bir oyunumuz vardı. Golü de bulduk. Goller de bulabilirdik. Fakat ikinci yarıya iyi başlayamadık. Golü de yedik. Son dakikalarda bulduğumuz gol bize 3 puan getirdi. İnanılmaz şekilde oyuncular istekliydi. Sadece ikinci yarının belli bölümlerinde biraz sıkıntılar çektik." dedi.

Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedeflediklerine değinen Keleş, "Lig uzun bir maraton. Güzel bir gidişatımız var. 4 maçta alınan 10 puan. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu galibiyetimizi yeni yıla girerken Giresunspor camiası ve taraftarlarımıza hediye ediyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeni yıl tatilinin ardından başlayacaklarını kaydeden Keleş, "Trabzonspor iç sahada inanılmaz şekilde baskın oynayan bir takım. Biz de iyi gidiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerimiz var. Giresun halkına bir de Trabzonspor galibiyeti hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise gol pozisyonları yakaladıklarını ama bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçta istediklerini sahaya zaman zaman yansıtamadıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Giresunspor önünde aldığımız bir mağlubiyet var. Acı taraf, çalıştığımız hücum opsiyonlarından goller yedik. Giresunspor en çok 75. dakikadan sonra gol atan takım ve ikinci golü de biz o şekilde yedik. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Önde topu daha fazla tutmamız lazımdı ama tutamadık. Defansta aksiyonlarımızı daha iyi uygulamamız lazımdı, onu da yapamadık. Rakibin top ve geçişlerine cevap veremedik. Nitekim maçı böylelikle kaybetmiş olduk."



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