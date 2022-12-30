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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst geçide asansör yapıldı

AA

Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst geçide asansör yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için başlatılan üst geçide asansör uygulaması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahili kullanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik 19 Eylül Spor Salonu yanındaki üst geçitte hayırsever iş adamları İbrahim Kara ve Mahmutcan Yavuz'un katkılarıyla çalışma başlatıldı.

Engelli bireyler, hasta, hamile, çocuklu aileler ve yaşlı vatandaşların sorun yaşamaması adına sahil kesimine ulaşımda yoğun olarak kullanılan üst geçidin her iki tarafına uygulanan asansör sistemi hizmet vermeye başladı.

Engelli bireylerle üst geçitte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şehrin diğer bölgelerindeki üst geçitlere asansör uygulaması yapmayı da hedeflediklerini söyledi.

Şenlikoğlu, asansörlerin yapımına katkıda bulunan hayırsever iş adamları GİSMAP firması sahibi İbrahim Kara ile YAVUZKAN Şirket Yöneticisi Mahmutcan Yavuz'a plaket vererek teşekkür etti.

Giresun Engelliler Derneği Başkanı Nihat Yayla da yıllardır sahile erişim için ihtiyaç duydukları asansörün hayata geçmesinden dolayı Şenlikoğlu ile hayırsever iş adamlarına plaket ve çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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