Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek

AA

Üç üniversitenin yürüttüğü projeyle daha verimli ve kaliteli fındık fidanları üretilecek

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun, Ordu ve Kastamonu üniversitelerince yürütülen "Bolu ve Kastamonu'da Yetişen Türk Fındığında (Corylus Colurna) Anaç Seleksiyonu" projesiyle, daha verimli ve kaliteli sertifikalı fındık fidanlarının elde edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK desteğiyle 2019'da başlatılan proje kapsamında Türk fındığından alınan anaçlar ile mevcut fındık çeşitlerine ait fidanlar aşılandı ve deneme amaçlı olarak Ordu Üniversitesinde köklendirme çalışmaları yapıldı.

Meyvenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırma da yapılan projede, belli bölgelerde bahçeler oluşturularak daha verimli ve kaliteli, tek gövdeli sertifikalı fidanlar elde edilmesi ve çiftçilere dağıtılması planlanıyor.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, fındık tarımında sertifikalı fidanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Sertifikalı fidanların ortaya çıkarılması amacıyla Ordu ve Kastamonu üniversiteleriyle birlikte araştırma çalışması başlattıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Fındık çeşitlerimizin kök yapısı zayıf. Dip sürgünü verme özelliği var. Dolayısıyla dip sürgünü temizliğinde işçilik çok daha fazla. Diğer taraftan da küresel ısınma var. Önümüzdeki süreçte iklimin nasıl değişeceğini öngöremiyoruz. Corylus Colurna'ya bakacak olursak, kazık kök yapısına sahip. Toprağı çok iyi sömüren, üst kısmını çok daha iyi besleyen, verim artışını sağlayabilecek, diğer taraftan dip sürgünü vermeme özelliği var. Bu yönüyle de baktığımızda işçilik azalacak. Tek gövdeli yetiştiricilik yapılacak."

Turan, yaptıkları işlemin verim ve kaliteyi nasıl etkileyeceğini çalışma sonucunda ortaya koyacaklarını dile getirerek, "Ancak şunu teorik olarak söyleyebiliriz; toprağı çok iyi sömürdüğü için verimi ve kaliteyi daha da artıracak yönünde bir öngörümüz var." dedi.

Corylus Colurna üzerine ekonomik olarak üretimi yapılan çeşitlerin aşılandığını ancak anaç ıslahı konusunda yapılan bir çalışma olmadığını ifade eden Turan, "Anaçların özellikleri nedir, nasıldır, hangi anaçlar, hangi çeşitler için uygundur? Böyle bir çalışma yok. Bu yönde bir çalışma yaptık. Bazı bireyler seçildi ve öne çıktı. O bireyleri Ordu Üniversitesi'nde serada köklendirdik. İleriki günlerde bunlar üzerine standart çeşitlerle alakalı aşılama yapacağız. Bunların arazideki performanslarını gözlemleyeceğiz." diye konuştu.

- "Burada anaca bir standart getirmek istiyoruz"

Doç. Dr. Turan, projenin fındık tarımı ve çiftçisi için faydalı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, Türkiye'de fındıkta sertifikalı fidancılık olmadığını, burada anaca bir standart getirmek istediklerini dile getirdi.

Üreticilerin bahçeden sökerek getirdiği fidanların genellikle kökleri zayıf, toprağı iyi sömüremeyen bitkiler olduğunu belirten Turan, "Dolayısıyla beslenme ve verimde de sorunlar yaşanıyor. Bu yönüyle baktığımızda toprağı iyi sömüren, dip sürgünü vermeyen, verimli, kaliteli, belki geç yapraklanma özelliğiyle soğuklardan etkilenmeyen fidanlar ortaya çıkacak. Bu yönüyle de fındık sektörü için faydalı olacağını öngörüyoruz." dedi.

Turan, Corylus Colurna'nın meyvesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine yönelik de araştırmalar yürüttüklerini, fiziksel açıdan meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, randıman, sağlam iç, kusurlu iç, kimyasal açıdan da yağ, protein, yağ asitleri kompozisyonu gibi konuları araştırdıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Ali Turan, araştırmanın sonuçlarını projenin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst geçide asansör yapıldı
YEREL HABERLER Giresun'da engellilerin sahile rahat ulaşımı için üst ...
Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk mahkeme kararını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk mahkeme kararını ...
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Karadeniz'de 5 ilde EYT'li vatandaşlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde EYT'li vatandaşlar SGK önünde ...
Giresun'da lise öğrencilere yönelik "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Giresun'da lise öğrencilere yönelik "Meslek Tanıtım ...
(Görüntülü) SILA&#039;YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN SANIĞA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ...
Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Sıla'yı boğazını keserek öldüren sanığa, ...
Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet ...
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YEREL HABERLER Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren ...
Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Fındık üreticilerine devlet destekli tarım sigortası yaptırmaları çağrısı
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine devlet destekli tarım sigortası ...
52 yıldır ahşap parçalarını bir araya getirip tahta beşik yapıyor
YEREL HABERLER 52 yıldır ahşap parçalarını bir araya getirip tahta ...
Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari ...
Giresunspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Giresunspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.