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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Valisi Ünlü görev başındaki personeli ziyaret etti

AA

Giresun Valisi Enver Ünlü, görev başındaki emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Giresun Valisi Ünlü görev başındaki personeli ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, görev başındaki emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Aksu Mahallesi'nde bulunan bölge trafik uygulama noktasını ziyaret eden Ünlü, yeni yıla görev başında giren polislere tatlı ikramında bulundu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ünlü, personele görevlerinde başarılar diledi.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ünlü, hastane çalışanlarının ve hastaların yeni yılını kutladı. Yeni doğan ünitesini de ziyaret eden Ünlü, 2022 yılının son saatlerinde dünyaya gelen Zeynep Asel Eşgünoğlu ve Ahsen Sümeyye Erdoğan bebeklerin ailelerini tebrik ederek bebeklere altın taktı.

Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Batlama Yol Kontrol Noktası'na ziyarette bulunan Ünlü, görevi başındaki jandarma personelinin yeni yılını tebrik etti.

Ünlü, Giresun Valiliğindeki GAMER'i ziyaret ederek, yeni yıla burada görevi başında bulanan personelle girdi.

Ziyaretlerde Vali Ünlü'ye İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer eşlik etti.

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